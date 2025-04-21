Двоюродный брат убивших отца сестер Хачатурян «поаплодировал» их адвокату Племянник убитого дочерьми Хачатуряна с сарказмом поаплодировал адвокату девушек

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Ярослав Пакулин

Арсен Хачатурян, двоюродный брат убивших отца сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, с сарказмом поаплодировал адвокату девушек Ярославу Пакулину, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кары. Демонстративный жест стал реакцией на слова защитника о том, что он удовлетворен результатами процесса.

Мы довольны сегодняшним результатом, сегодняшним судом. Безусловно, суд еще раз подтвердил [невиновность сестер Хачатурян], и одно из доказательств сегодня было вынесено. И я думаю, что [решение суда] ляжет в основу прекращения уголовного дела в отношении девочек, потому что девочки находились в состоянии необходимой обороны и много лет подвергались различным видам насилия [со стороны отца Михаила Хачатуряна], — сказал он.

После того как Пакулин закончил свою речь, стоявший рядом с ним Арсен Хачатурян похлопал ему, произнеся: «Аплодисменты». В ответ на саркастичный комментарий защитник сказал: «Спасибо, Арсен».

При этом две сестры Хачатурян после заседания ушли гулять в ближайший парк. Одна из них общалась со знакомой, другая смеялась с друзьями.

Ранее Бутырский районный суд Москвы признал убитого Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян. Уголовное дело прекращено в связи с гибелью подсудимого.

Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года в Москве. В содеянном признались его дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. На момент совершения преступления им было 19, 18 и 17 лет соответственно.

Девушки подчеркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию. В марте 2021 года их признали потерпевшими по уголовному делу, возбужденному в отношении убитого. Отца сестер обвинили в насильственных действиях сексуального характера (ч. 3 ст. 132 УК РФ), понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) и истязании (ст. 117 УК РФ).

Их адвокат Ярослав Пакулин заявил, что если приговор по делу Михаила Хачатуряна будет обвинительным и суд постановит, что тот действительно применял сексуальное насилие к собственным дочерям, то сестры Хачатурян могут быть оправданы. По его словам, это докажет, что Крестина, Ангелина и Мария защищались.