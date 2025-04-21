Суд огласил приговор по делу убитого дочерьми Хачатуряна Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над убившими его дочерьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (вторая слева)

Бутырский районный суд Москвы признал убитого Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. Уголовное дело прекращено в связи с гибелью подсудимого.

Признать Хачатуряна виновным... прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого, — огласил приговор один из судей.

Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года в Москве. В содеянном признались его дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. На момент совершения преступления им было 19, 18 и 17 лет соответственно.

Девушки подчеркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию. В марте 2021 года их признали потерпевшими по уголовному делу, возбужденному в отношении убитого. Отца сестер обвинили в насильственных действиях сексуального характера (ч. 3 ст. 132 УК РФ), понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) и истязании (ст. 117 УК РФ).

Ранее адвокат девушек Ярослав Пакулин заявил, что если приговор по делу Михаила Хачатуряна будет обвинительным и суд постановит, что тот действительно применял сексуальное насилие к собственным дочерям, то сестры Хачатурян могут быть оправданы. По его словам, это докажет, что Крестина, Ангелина и Мария защищались.