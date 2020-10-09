Двоих раненных в Карабахе россиян доставят в Москву

https://static.news.ru/photo/1562b95a-0a41-11eb-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: udprf.ru

Двух россиян, пострадавших в результате обстрела города Шуши в Нагорном Карабахе, отправляют в Москву рейсом Специального лётного отряда (СЛО) «Россия».

Один из раненых, Левон Арзанов, является корреспондентом «Офицеров России», второй — гражданин РФ Грант Баладьян, передаёт ТАСС.

Я нормально, настроение боевое, — сказал Арзанов журналистам,

Он также сообщил, что ещё один россиянин, Юрий Котенок, раненный при обстреле в городе Шуши, «находится в крайне тяжелом состоянии».

Ранее NEWS.ru писал, что при обстреле Шуши был ранен российский блогер Юрий Котенок, который является автором Telegram-канала «Военкор Котенок». Вместе с ним пострадал ещё один журналист, а также человек, их сопровождавший. Состояние Котенка оценивалось как тяжёлое, а остальные получили лёгкие ранения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.