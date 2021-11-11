Двое фигурантов дела о пожаре в пермском мини-отеле осуждены на два года

Суд приговорил фигурантов дела о пожаре в пермском мини-отеле к двум годам колонии-поселения. Речь идёт о замначальнике службы эксплуатации ООО «Пермская сетевая компания» Сергее Агееве и бывшем главном инженере ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеславе Хилькове. Ещё один фигурант, инспектор управления ГУ МЧС Разиф Исмакаев, был оправдан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Агеев и Хильков признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118 РФ (нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлёкшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). По данным суда, нарушение ими правил безопасности привело к гибели пяти человек в мини-гостинице «Карамель».

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Индустриального районного суда Перми, в ходе разбирательства был оправдан ещё один фигурант дела — инспектор управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Он обвинялся в халатности, но был признан невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Трагедия произошла ночью 20 января 2020-го. Отель затопило кипятком из-за прорыва трубопровода в 100 метрах от гостиницы. От полученных травм умерли пять человек, среди них один ребёнок. Ещё шестеро пострадали, трое из них получили ожоги. Суд признал владельца отеля Сергея Щербакова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил его к пяти годам колонии общего режима.