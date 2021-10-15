Две трети россиян выступили против равноправия ЛГБТ

59% опрошенных россиян заявили, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации не должны иметь таких же прав, как и гетеросексуалы, в 2019 году эту позицию разделяли 43% опрошенных. Также за последние годы выросла доля противников однополых отношений и тех, кто относится к людям гомосексуальной ориентации с отвращением или страхом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Левада-Центром (признан властями РФ иноагентом).

Опрос был проведён с 23 по 29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения: были опрошены 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 50 субъектах Российской Федерации.

В ходе опроса 33% россиян заявили о согласии с тем, что представители ЛГБТ-движения должны пользоваться такими же правами, что и другие граждане России. Этот показатель заметно снизился по сравнению с 2019 годом, когда об этом заявили 47%. Примечательно, что за поражение в правах людей гомосексуальной ориентации выступают 26% тех, у кого есть такие знакомые. Среди тех, у кого нет таких знакомых, этот показатель составляет 65%.

25% опрошенных россиян считают, что взрослые люди имеют право по взаимному согласию вступать в однополые отношения. За последние несколько лет доля людей, придерживающихся такого мнения, немного выросла, как и доля россиян, не поддерживающих такие отношения. Это произошло за счет заметного снижения доли респондентов, которые ранее затруднялись дать однозначный ответ на этот вопрос.

Наиболее благожелательны к однополым отношениям россияне в возрасте от 18 до 24 лет: больше половины (53%) считают, что люди имеют на это право, 39% — что не имеют. Хуже всего относятся респонденты 55 лет и старше: 13% и 81% соответственно. 38% россиян относятся к людям гомосексуальной ориентации с отвращением или страхом: в 2003 этот показатель составлял 21%. 32% относятся к ЛГБТ-людям спокойно.

13 июля Европейский суд по правам человека рассмотрел случаи трёх однополых пар, которым отказали в заключении брака в России, и обязал Москву зарегистрировать их. Ссылки на прописанную в Конституции защиту «традиционного брака» и российский закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних суд посчитал не имеющими отношения к этому делу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выполнить требования ЕСПЧ.