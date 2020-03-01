Вылет двух рейсов в Москву перенесли в петербургском аэропорту Пулково. Причины задержек не объясняются.
В частности, на час позже запланированного в столицу вылетел самолёт «Уральских авиалиний» и с опозданием в 20 минут отправился рейс авиакомпании S7,
Кроме того, согласно данным табло воздушной гавани Северной столицы,
Ранее NEWS.ru писал, что в конце января был задержан вылет из Внуково самолёта авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Причиной тому стал отказ от полёта телеведущей Ксении Собчак.
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