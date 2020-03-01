https://static.news.ru/photo/4c9f3944-5bc2-11ea-b9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AirportPulkovo/facebook.com

Вылет двух рейсов в Москву перенесли в петербургском аэропорту Пулково. Причины задержек не объясняются.

В частности, на час позже запланированного в столицу вылетел самолёт «Уральских авиалиний» и с опозданием в 20 минут отправился рейс авиакомпании S7, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, согласно данным табло воздушной гавани Северной столицы, отменён рейс в Москву компании «Ираэро».

Ранее NEWS.ru писал, что в конце января был задержан вылет из Внуково самолёта авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Причиной тому стал отказ от полёта телеведущей Ксении Собчак.