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05 июля 2026 в 16:52

Думал, что вытяжку проще выкинуть, — этот способ вернул ей заводской блеск

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Заметил, что вытяжка на кухне перестала нормально тянуть воздух. Снял фильтр и обнаружил, что металлическая сетка забита плотным слоем желтого жира. Тереть ее жесткой губкой было бесполезно, а агрессивные средства могли повредить металл. Решил использовать метод вываривания.

Взял большую кастрюлю, налил воды и довел до кипения. Добавил пару столовых ложек пищевой соды и немного средства для мытья посуды. Опустил туда фильтр и оставил кипеть на слабом огне минут десять. Сода и горячая вода растворили жир полностью, он просто всплыл на поверхность.

Достал сетку щипцами, ополоснул под проточной водой и дал высохнуть. Фильтр снова блестит как новый, а тяга в вытяжке восстановилась. Времени на активную работу ушло минимум.

Проверено редакцией
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кухни
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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