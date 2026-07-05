Думал, что вытяжку проще выкинуть, — этот способ вернул ей заводской блеск

Думал, что вытяжку проще выкинуть, — этот способ вернул ей заводской блеск

Заметил, что вытяжка на кухне перестала нормально тянуть воздух. Снял фильтр и обнаружил, что металлическая сетка забита плотным слоем желтого жира. Тереть ее жесткой губкой было бесполезно, а агрессивные средства могли повредить металл. Решил использовать метод вываривания.

Взял большую кастрюлю, налил воды и довел до кипения. Добавил пару столовых ложек пищевой соды и немного средства для мытья посуды. Опустил туда фильтр и оставил кипеть на слабом огне минут десять. Сода и горячая вода растворили жир полностью, он просто всплыл на поверхность.

Достал сетку щипцами, ополоснул под проточной водой и дал высохнуть. Фильтр снова блестит как новый, а тяга в вытяжке восстановилась. Времени на активную работу ушло минимум.