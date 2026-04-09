Думал, что о гречке знал все, — с этим рецептом почувствовал себя Джоном Сноу

Думал, что о гречке знал все, — с этим рецептом почувствовал себя Джоном Сноу

Я всегда считал, что гречка — это скучно. Пока не залил ее сметанным соусом прямо в сковороде с курицей. Так я экономлю на посуде, но не на вкусе: все готовится в одной сковороде, а результат — обалденный.

Ингредиенты

600 г куриных бедер, 1 ст. л. масла, 1 луковица, 1 морковь, стебель сельдерея, 200 г гречки, 2 стакана бульона, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. кориандра, 150 г сметаны, 1 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, соль, перец.

Как готовлю

Сначала я быстро обжариваю куриные бедра кусочками до румяной корочки — это основа вкуса.

Тем временем рублю лук, морковь и сельдерей, отправляю к курице жариться до мягкости.

Самое важное — всыпать гречку, залить бульоном и дать ей впитать весь сок от мяса и овощей.

Финальный штрих — мой сметанный соус с чесноком: заливаю им почти готовую крупу, накрываю крышкой и томлю 10 минут. Получается невероятно сочно и ароматно.

