Духовка не нужна: чизкейк с маршмеллоу — идеальный десерт, который получается с первого раза

Этот десерт — настоящая находка, когда хочется чего-то изысканного, но включать духовку совершенно нет настроения. Торт с маршмеллоу получается невесомым, напоминает самый нежный чизкейк, а главное — застывает без желатина.

Что понадобится

печенье песочное — 300 г, масло сливочное — 100 г, творог (сухой, фермерский) — 500 г, сметана — 200 г, сахарная пудра — 100 г, маршмеллоу — 200 г, шоколад горький — 50 г.

Как готовлю

Печенье измельчаю в мелкую крошку. Растапливаю сливочное масло, даю ему немного остыть и вливаю в крошку, перемешивая. Дно разъемной формы (22–24 см) застилаю пергаментом, бока — пищевой пленкой, слегка смазываю маслом.

Выкладываю массу, равномерно распределяю по дну и тщательно утрамбовываю. Отправляю форму в холодильник на 30 минут. Пока основа застывает, занимаюсь кремом: творог пробиваю погружным блендером до однородности, добавляю сметану и снова взбиваю. Вмешиваю сахарную пудру.

Маршмеллоу перекладываю в большую миску (объем должен быть в 2 раза больше, так как зефир сильно увеличится) и растапливаю в микроволновке на полной мощности 2 минуты. Расплавленную массу добавляю в творожно-сметанную смесь и взбиваю миксером до полной однородности. Жидковатая консистенция — это норма.

Достаю форму с основой из холодильника, выливаю крем, разравниваю и убираю торт в холодильник минимум на 6–8 часов, лучше на ночь. Перед подачей растапливаю шоколад, перекладываю его в кондитерский мешок и наношу на поверхность застывшего торта произвольные линии или паутинку.

Дмитрий Демичев
