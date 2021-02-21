Друзья Мягкова назвали причину отказа актёра от всех ролей

https://static.news.ru/photo/31bdd6d2-74f1-11eb-be45-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Друзья народного артиста РСФСР Андрея Мягкова на церемонии прощания с ним рассказали о причине ухода актёра со сцены.

По их словам, последнюю роль артист исполнил в спектакле «Белый кролик». Там же играла его супруга Анастасия Вознесенская. На одном из выступлений у неё случился инсульт, поэтому данный спектакль для актёров стал последним. После этого Мягков отказался от всех ролей, чтобы ухаживать за Вознесенской.

Нёс этот груз. Он никогда не сдавался, — рассказал MK.RU актёр Евгений Киндинов.

20 февраля в Москве состоялось прощание с актёром Андреем Мягковым, который ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Церемония прошла в МХТ имени Чехова, в труппе этого театра артист играл с 1977 года.

Мягков и Вознесенская прожили в браке 58 лет. Всё это время актёры не раз публично говорили о своей любви. Детей у пары не было, но их заменили родные племянники. В одном из последних интервью артист говорил, что поклонниц у него было много, но «когда есть Вознесенская, поклонницы не страшны».

Жена народного артиста не смогла прийти на похороны мужа из-за болезни. Однако, по словам агента Вознесенской, её возмутили слухи о том, что она живёт в нужде, писал NEWS.ru.