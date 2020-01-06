https://static.news.ru/photo/2d2a3ad6-30b2-11ea-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Павленко/facebook.com

Известный хирург-онколог Андрей Павленко, скончавшийся от рака, провёл свои последние дни вместе с женой и детьми. Об этом рассказал друг семьи, хирург Илья Гоцадзе.

Павленко и Анна Гегечкори обвенчались 1 января, после чего онколог записал своё предсмертное видеообращение. По словам друга семьи, знаменитому врачу в последние дни жизни было очень трудно и тяжело, однако он решил посвятить оставшееся время родным, поэтому его никто не мог посещать из друзей.

Она (супруга Анна Гегечкори. — NEWS.ru) и дети были с ним до самой последней секунды. Только она и они. Это было его желанием, — написал Гоцадзе в Facebook.

Как сообщал NEWS.ru, 1 января Павленко опубликовал в Facebook прощальный пост, в котором признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается». Он также просил: когда его не станет, не оставить его семью без поддержки.