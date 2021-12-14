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Друг напавшего на православную гимназию признался в изготовлении взрывчатки

13:39, 14 декабря 2021
Друг напавшего на православную гимназию признался в изготовлении взрывчатки Автомобили экстренных оперативных служб у православной гимназии в Серпухове, где произошёл взрыв Фото: Татьяна Панкратова/РИА Новости
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Друг подрывника из Серпухова признался, что вместе с ним делал взрывные устройства и оружие в шалаше, рядом с которым оба проводили их «испытания». Как пишет Telegram-канал Shot, молодой человек может стать соучастником нападения на православную гимназию или фигурантом отдельного уголовного дела по статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Друг подрывника подтвердил, что тот говорил ему о планах убивать людей, но тогда заявления приятеля расценивались им как шутки. Он добавил, что антидепрессанты напавший на гимназию перестал пить около трёх месяцев назад.

Батя ему не давал и говорил, что тогда он превратится в овоща, — пояснил приятель.

Взрыв на территории монастыря в Серпухове произошёл утром 13 декабря. Самодельное устройство привёл в действие 18-летний выпускник православной гимназии при монастыре. Данные о количестве пострадавших разнятся: некоторые СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают о 12 пострадавших, но Следственный комитет России и Минздрав области утверждают о семи пострадавших детях. Самому нападавшему при взрыве оторвало ногу.

Ранее виновник инцидента в Серпухове рассказал о побудивших его к действию мотивах. По его словам, он давно мечтал совершить массовое убийство. При этом у него не было ненависти ни к прежним учителям, ни к самим детям, ни к религии.

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