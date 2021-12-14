Друг напавшего на православную гимназию признался в изготовлении взрывчатки

Друг подрывника из Серпухова признался, что вместе с ним делал взрывные устройства и оружие в шалаше, рядом с которым оба проводили их «испытания». Как пишет Telegram-канал Shot, молодой человек может стать соучастником нападения на православную гимназию или фигурантом отдельного уголовного дела по статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Друг подрывника подтвердил , что тот говорил ему о планах убивать людей, но тогда заявления приятеля расценивались им как шутки. Он добавил, что антидепрессанты напавший на гимназию перестал пить около трёх месяцев назад.

Батя ему не давал и говорил, что тогда он превратится в овоща, — пояснил приятель.

Взрыв на территории монастыря в Серпухове произошёл утром 13 декабря. Самодельное устройство привёл в действие 18-летний выпускник православной гимназии при монастыре. Данные о количестве пострадавших разнятся: некоторые СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают о 12 пострадавших, но Следственный комитет России и Минздрав области утверждают о семи пострадавших детях. Самому нападавшему при взрыве оторвало ногу.

Ранее виновник инцидента в Серпухове рассказал о побудивших его к действию мотивах. По его словам, он давно мечтал совершить массовое убийство. При этом у него не было ненависти ни к прежним учителям, ни к самим детям, ни к религии.