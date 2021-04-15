Достижение или подгон: как Росстат подсчитал россиян с низкими доходами

По предварительным итогам, в 2020 году было зафиксировано более 12% бедных россиян. При этом, как обратили внимание в Росстате, в четвёртом квартале таких людей стало на порядок меньше, чем в третьем. Такую тенденцию в государственном ведомстве объяснили действием социальных программ. Однако в октябре — декабре 2019-го наблюдалась похожая ситуация — число малоимущих тогда также снижалось по сравнению с предыдущим кварталом, а в целом по итогам прошлого года сокращение бедных оказалось куда менее завидным. NEWS.ru решил выяснить, в чём причина этих статистических кульбитов и как они относятся к реальному положению дел.

Отчитаться перед президентом

Росстат обнародовал новые данные о численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. По данным ведомства, в четвёртом квартале 2020 года в России насчитали 13,5 млн таких людей, или 9,2%, хотя в третьем квартале их было 18,8 млн (12,8%), во втором — 19,9 млн (13,5%), в первом — 18,6 млн (12,6%).

В Росстате снижение бедных в октябре — декабре прошлого года объяснили тем, что в стране действовали «социальные программы, ориентированные на различные группы населения». В результате объём соцвыплат в этот период оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем в четвёртом квартале 2019 года, и соответствует объёмам июля — сентября 2020-го.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Примечательно, что аналогичная картина со снижением численности россиян с доходами ниже прожиточного минимума наблюдалась и годом ранее. Так, в четвёртом квартале 2019 года бедных в РФ насчитали тоже 13,5 млн против 17,6 (12%) в третьем, 18,6 млн (12,7%) — во втором и 20,9 млн (14,3%) — в первом. При этом по предварительным итогам 2020 года в России насчитывалось 17,8 млн бедных (12,1%), а по итогам 2019-го — 18,1 млн (12,3%). То есть по итогам прошлого года количество малоимущих сократилось по сравнению с 2019-м всего на 300 тысяч, или на 0,2 процентных пункта.

Комментируя NEWS.ru акцент Росстата на якобы существенное сокращение малоимущих россиян в четвёртом квартале 2020 года по сравнению с третьим, экономист Никита Кричевский отметил, что данные статистического ведомства вызывают вопросы.

Мы не можем утверждать, что это под конец года подгон результатов, поскольку у нас нет альтернативных данных. В то же время тенденция очевидна и всё говорит, что это не что иное, как подведение к итоговым неплохим показателям. Всё это делается исключительно для одного человека — Путина. Ничего общего с реальностью данные Росстата не имеют. Росстату, главное, отчитаться перед президентом о том, что бедность у нас снижается. На самом деле бедность у нас не снижается, это все знают. И в прошлом году, если бы не те меры поддержки, которые опять же предложил и ввёл президент, — это выплаты семьям с детьми и так далее, — у нас бедность была бы ещё больше. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

Он напомнил, что 2020 год был нехарактерный — пандемийный. И кроме того, по мнению Кричевского, в том, что с бедностью стало чуть лучше, нет никакой заслуги экономического блока правительства.

Демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша в интервью NEWS.ru назвал снижение количества россиян с доходами ниже прожиточного минимума в четвёртом квартале «типичной динамикой». Связано это с тем, что в конце года выплачиваются всевозможные годовые и квартальные премии, поэтому такая тенденция наблюдается каждый год.

Нельзя сравнивать квартал с предыдущим кварталом, потому что выплаты имеют сезонность. Надо сравнивать кварталы с такими же кварталами предыдущего года, и таких вопросов не будет возникать. Алексей Ракша экс-советник отдела демографических расчётов Росстата экс-советник отдела демографических расчётов Росстата

Популярный общественный деятель и экс-мэр Якутии Сардана Авксентьева обратила внимание , что по официальным данным Росстата, каждый восьмой россиянин бедный и его доход меньше прожиточного минимума в 11 329 рублей в месяц.

Считаю, что надо перестать врать самим себе — потому что если учесть, как часто люди не могут позволить себе дорогие качественные продукты, как больно бьют по их кошельку внезапные траты (болезнь, операция ребёнка, да просто собрать первоклашку в школу — это всё неподъёмные расходы для многих российских семей), то тут и без статистики очевидно — реальное количество бедных в стране куда выше этих цифр. Наша жестокая реальность — детская нищета. Самый высокий уровень приходится на категорию многодетных, а также сельских семей. Да, в нашем случае честнее называть это не бедностью, а как есть — нищетой. Сардана Авксентьева общественный деятель, экс-мэр Якутска общественный деятель, экс-мэр Якутска

Она напомнила, что по определению ООН, нищета проявляется не только в нехватке денег, но и в недоедании, ограниченном доступе к основным услугам, социальной дискриминации и изоляции, а также в невозможности участия в принятии решений.

Важно, как считают

Как отмечали в своей работе экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, опубликованной в журнале «Проблемы прогнозирования» № 4 за 2020 год, Росстат изменил правила составления баланса денежных доходов и расходов населения, и с 2018 года средняя зарплата рассчитывалась не только с учётом малых предприятий, но и индивидуальных предпринимателей и занятых у них работников. По данным самого статистического ведомства, в оценку доходов населения добавлены показатели оплаты труда работающих без оформления, наёмных работников у физлиц и ИП, а также зарплаты в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников. В результате при пересчёте денежных доходов за 2017 год размер оплаты труда в России вырос с 23 до 31 трлн рублей.

Эти показатели не являются непосредственно наблюдаемыми и рассчитываются путём вменения им уровня оплаты труда в организациях по соответствующим видам экономической деятельности. Такой подход, по нашему мнению, ошибочен, поскольку отдельные микроэкономические данные свидетельствуют, что нелегальная оплата труда, как правило, ниже официальной на аналогичных рабочих местах, — говорилось в публикации сотрудников ИНП РАН.

По их мнению, одной из главных причин высокого уровня бедности в России остаётся «дифференциация основного источника доходов — заработной платы». В 2019 году соотношение начисленной зарплаты 10% наиболее высокооплачиваемых и 10% наиболее низкооплачиваемых работников, по данным Росстата, составило 14 раз, в то время как в большинстве экономически развитых стран это значение «не превышает шести раз». Также высокий уровень бедности обусловлен низкой величиной официально установленной в России минимальной заработной платы, которая составляет 24% от средней официальной зарплаты и около 16% — по отношению к зарплате, включающей скрытую оплату труда.

Авторы публикации подчёркивали, что степень снижения уровня бедности зависит также от величины «общественных расходов на социальные пособия и социальную помощь и от адресности социальных трансфертов, под которой понимается доля в общей сумме трансфертов наименее обеспеченных слоёв населения».

По этим показателям Россия существенно отстаёт от большинства европейских стран. В Дании и Швеции общественные расходы на социальные пособия и социальную помощь составляют более 10% ВВП, в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Финляндии, Франции — от 6 до 10%. В России же общественные расходы на социальные пособия и социальную помощь составили в 2018 году всего 3,1% ВВП, — резюмировали учёные ИНП РАН.

Как следует из данных Росстата, число россиян, у которых доходы ниже прожиточного минимума, по итогам 2020 года (17,8 млн человек) стало минимальным с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 16,4 млн человек, после чего в 2015-м произошёл резкий скачок до 19,6 млн. При этом, как отмечал глава Счётной палаты РФ и экс-министр финансов Алексей Кудрин, последние лет пять до пандемии COVID-19 уровень жизни упал примерно на 10%. В связи с этим он прогнозировал , что по итогам 2020 года «падение будет очень высоким».

Владимир Путин kremlin.ru

Между тем, как писал NEWS.ru, ещё до пандемии президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию и ряде последующих заявлений объявил своеобразный социальный поворот внутренней политики. Многие наблюдатели оценили его как временную популистскую меру, призванную «накачать» политический рейтинг главы государства и нового правительства.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.