«Допрыгался, кузнечик»: Кучера об объявлении Панина в федеральный розыск Оскар Кучера назвал объявленного в розыск Алексея Панина городским сумасшедшим

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Объявленный в федеральный розыск российский актер Алексей Панин «допрыгался», заявил NEWS.ru актер и телеведущий Оскар Кучера. По его мнению, Панин является «городским сумасшедшим», а на таких людей не стоит обращать внимания.

На дурачков внимание не обращаю, но он же у нас беленький мальчик. Допрыгался, кузнечик. Городской сумасшедший, чего на него внимание обращать? —заявил Кучера.

Ранее МВД России объявило Панина в федеральный розыск. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту.

В начале мая в Москве в квартире, в которой ранее проживал актер, прошли обыски по уголовному делу. Люди, оказавшиеся в помещении, подтвердили силовикам, что Панин давно не живет в квартире, она продана и никаких его вещей не осталось. Известно, что актер с 2020 года живет в Испании. В последнее время он гастролировал в Израиле и США.

Ранее российский актер Александр Тютин заявил, что считает своего коллегу Алексей Панина ненормальным человеком, которому нужно проводить экспертизу. При этом звезда сериала «ДМБ» признался, что никак не относится к Панину.