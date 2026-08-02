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02 августа 2026 в 10:37

Домашняя вьеннетта заменит и торт, и мороженое! Готовлю топовый десерт летом — без духовки и возни с тестом

Фото: D-NEWS.ru
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Никакой духовки, никакого стояния у плиты. Все, что нужно, — миксер, форма и морозилка. Смешал, залил, заморозил. Через 3,5 часа — десерт, от которого все будут в восторге. Берите на заметку для внезапных гостей.

Что понадобится

70 г темного шоколада, хлопьевидная соль (по желанию), 300 г жирных сливок (33–35%), 3 средних яичных белка, щепотка соли, семена 1 стручка ванили (или 1 ст. л. ванильной пасты/экстракта), 70 г сахарной пудры. Для украшения: 200 г взбитых сливок (или жирных сливок), 40 г сахарной пудры, какао-порошок для посыпки.

Как я готовлю

Форму для кекса (или прямоугольную) застилаю пищевой пленкой. Шоколад ломаю на кусочки, растапливаю на водяной бане, добавляю щепотку соли.

Белки взбиваю с сахарной пудрой и щепоткой соли до крепких пиков (меренга). Отдельно взбиваю сливки с ванилью до мягких пиков.

В форму выливаю половину шоколада, распределяю. Сверху — половину меренги. Затем — половину взбитых сливок. Повторяю слои. Аккуратно прохожу ножом по поверхности для мраморного узора.

Убираю в морозилку на 3 часа (лучше на ночь). Перед подачей украшаю взбитыми сливками, посыпаю какао.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что десерт будет слишком сладким. Но шоколад и меренга отлично балансируют. Главное — не перебить сливки, иначе масло отслоится. Советую использовать качественный шоколад (70%). Ваниль в стручке дает невероятный аромат. Десерт лучше резать горячим ножом, иначе крошится.

Проверено редакцией
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