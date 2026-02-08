Зимняя Олимпиада — 2026
Домашние бублики с сыром и творогом — мягкая начинка и хрустящая корочка без лишних усилий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мягкие внутри и с хрустящей корочкой снаружи, эти бублики станут отличной заменой магазинным сушкам. Они готовятся быстро и просто из продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике. Экспериментируйте с разными специями, чтобы каждый раз получать новый вкус.

Для теста соедините творог (200 г) с натертым твердым сыром (200 г), яйцом и 20 мл растительного масла. В отдельной миске смешайте 300 г муки, разрыхлитель, соль, сахар и сушеный орегано. Постепенно соедините сухое с творожной смесью, вливая 100 мл молока, чтобы получилось мягкое слегка липкое тесто. Раскатайте пласт толщиной 1,5 см, вырежьте кружки и сделайте в них дырочки. Смажьте молоком, обваляйте в кунжуте (50 г) и выпекайте 20–25 минут при 180 градусах. Готовые бублики остудите на решетке — подавайте с чаем или йогуртом.

Ранее сообщалось, что творожные булочки я пеку, когда хочется чего-то домашнего, но без долгого замешивания теста. Они получаются мягкими внутри, с ароматной корочкой снаружи, и подходят буквально ко всему — от утреннего кофе до вечернего десерта. Готовятся быстро, из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой.

