24 августа 2025 в 09:00

Домашка без нервов: родитель в роли тренера, а не исполнителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помогать ребёнку с уроками — это не значит делать их за него. Такая «подмена» лишает его главного — умения учиться самостоятельно. Настоящая помощь направлена на развитие навыков, а не на получение идеальной тетради.

Определите границы.

Чётко разделите, что делает ребёнок, а где вы подключаетесь. Ваша роль — создать условия и быть источником поддержки, но не превращаться в исполнителя.

Организация важнее подсказок.

Помогите оборудовать рабочее место и убрать отвлекающие факторы. Разбейте объёмное задание на этапы, но не контролируйте каждую минуту.

Не давайте готовых ответов.

Задавайте вопросы, которые помогут подумать: «С чего начнёшь?», «Вспомни, как решали это в классе». Ошибки — часть процесса, и ребёнку важно находить их самому.

Поощряйте попытки.

Пусть он обращается за помощью только после того, как попробует решить сам. Спросите: «Что уже сделал?», «Где именно застрял?»

Смещение фокуса.

Главное — не оценка, а понимание материала и приложенные усилия. Спрашивайте, что нового он узнал и что было интересным.

Держите дистанцию.

Со временем уменьшайте своё участие. Даже неидеально сделанная работа, выполненная самостоятельно, даёт уверенность и чувство ответственности.

Обсуждайте опыт.

Разговаривайте о том, как он чувствовал себя во время работы, а не только о результате. Это укрепляет доверие и помогает понять реальные трудности.

Будьте терпеливы.

Учителю виднее, где есть пробелы — не воспринимайте обратную связь как критику. Иногда задания объективно сложные — объясните принцип, но решение оставьте ребёнку.

Терпение и системная поддержка сделают из ученика самостоятельного и уверенного человека, готового справляться с любыми учебными задачами.

Ранее психолог Анастасия Мироненко призвала родителей создать для первоклассника понятный и стабильный режим дня — это позволит снизить уровень тревожности. Такое расписание лучше выстраивать примерно за две недели до 1 сентября во избежание стресса у ребенка.

дети
школьники
советы
уроки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
