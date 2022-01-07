«Должны страдать»: депутат ГД резко высказался о протестующих в Казахстане

Депутат Госдумы Олег Матвейчев эмоционально прокомментировал события в Казахстане, где с начала января продолжаются массовые беспорядки. Он пожелал бизнесменам, которые, по его словам, солидарны с протестующими, «изнасилованных жён» и заявил, что они «должны страдать». Об этом он написал в Facebook.

Их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь, — написал депутат.

Матвейчев добавил, что этим бизнесменам также должны засунуть палку для селфи в задний проход. При этом он напомнил об исторических событиях, назвав всех представителей интеллигенции «дебилами», которые в XVII веке «сбросили царя», а потом «работали проститутками в Париже или сдохли в гражданскую войну».

В беседе с Telegram-каналом «Подъём» Матвейчев заявил, что в его словах нет ничего неэтичного. Парламентарий высказал мнение, что бизнесмены должны с большим уважением относиться к действующей власти.

Все эти бизнесмены должны зарубить себе на носу, что они должны молиться на власть, пылинки с неё сдувать и никогда не сметь даже пикать против, — отметил он.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.