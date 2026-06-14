Долго игнорировал сельдерей. Теперь это мой любимый гарнир к стейку

Долго игнорировал сельдерей. Теперь это мой любимый гарнир к стейку

Многие обходят сельдерей стороной. А зря. Сделай из него пюре с печеным чесноком и жирными сливками — пальчики оближешь.

Ингредиенты

Корень сельдерея — 700 г, чеснок — 2 зубчика, сливки 20% — 100 мл, масло сливочное — 30 г, масло оливковое — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала чищу корень сельдерея и режу его кубиками по 1,5 см. Заливаю горячей водой на два пальца выше, солю и варю под крышкой 25–30 минут до мягкости. Тем временем запекаю чеснок в фольге 15 минут при 200 градусах — он становится сладким и нежным. Сливаю воду, добавляю горячие сливки и мякоть запеченного чеснока.

Пробиваю все блендером в шелковое пюре, кладу кусок сливочного масла и перемешиваю. Перед подачей сбрызгиваю оливковым маслом — это делает вкус законченным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

По текстуре пюре получилось даже воздушнее картофельного — никаких комочков, однородный шелк. А запах! Пока запекался чеснок, вся кухня наполнилась уютным ароматом, и жена прибежала с вопросом, что я колдую. Совет: не жалейте сливочного масла, оно здесь главный герой, который делает вкус бархатным.