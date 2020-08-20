Доктора отвергли версию с отравлением Навального

https://static.news.ru/photo/4f27bfd2-e386-11ea-9969-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи омской клиники, в которой сейчас находится впавший в кому Алексей Навальный, не считают, что политика отравили. В результате исследования, ядов в его организме не было обнаружено. Об этом сообщил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП № 1) Анатолий Калиниченко.

По его словам, диагноз «отравление» находится где-то «на подкорке общественного сознания». Калиниченко подчеркнул, что ни ядов, ни следов их пребывания в организме оппозиционера не обнаружено. Врачи не считают, что Навальный перенёс отравление.

Как подчеркнул Калиниченко, доктора уже установили диагноз политика. Однако журналистам о нём сообщать не станут. Но жена и брат пациента диагноз уже узнали.

Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть — они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента, — приводит слова Калиниченко ТАСС.

Навальный попал в больницу 20 августа. Ему стало плохо в самолёте из Томска в Москву. Борт совершил вынужденную посадку в Омске. Позже стало известно, что он впал в кому. По одной из версий, Навальный был отравлен.

Как ранее заявил директор ФБК Иван Жданов, сотрудник транспортной прокуратуры рассказал, что в организме Навального найден «опасный яд», но не раскрыл его название, уточнив, что вещество опасно не только для пациента, но и для окружающих.

В правоохранительных органах, в свою очередь, эти сведения опровергли.

Как передавал NEWS.ru, главный врач омской БСМП № 1 Александр Мураховский рассказал о состоянии здоровья оппозиционера. Он подчеркнул, что пациент по-прежнему находится без сознания, подключён к ИВЛ.