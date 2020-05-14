Доктор наук объяснила неоднозначность статистики по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/beb461b8-95c3-11ea-876e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Статистика по коронавирусной инфекции нового типа неоднозначна, так как зависит от населения страны и структуры заражаемости. Имеющиеся сведения ещё будут пересматриваться, сообщила в разговоре с журналистами доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.

Она привела в пример ситуацию в домах престарелых на территории США. Там к пожилым гражданам приходят разные специалисты. И один из них, сказала Баранова, может ходить по нескольким учреждениям. В этом случае именно он, а не пожилые люди, станет разносчиком инфекции.

По словам Барановой, в РФ подобные случаи распространены не повсеместно, так как престарелые россияне часто живут со своими детьми и внуками. Данное положение исключает быстрое заражение целых групп пожилых людей.

Доктор наук подчеркнула, что оценка влияния COVID-19 на смертность трансформировалась во время пандемии. В первые недели, если человек умирал от гиперкоагуляции, его записывали как умершего от тромба. Однако сейчас медики выяснили, что к указанным последствиям может приводить и коронавирус.

Баранова полагает, что разные государства по-разному в будущем отнесутся к пересчёту статистических последствий эпидемии, но эти решения будут приниматься не из научных, а из административных соображений.

Главная статистика, которая у нас есть, — это статистика смертности. Если на фоне коронавируса идёт всплеск смертности, то неважно, от чего эти люди умерли. Если это количество превышает среднюю смертность, значит, прямо или косвенно на это повлиял коронавирус, — цитирует доктора наук РИА Новости.

На сегодняшний день в России зафиксировано 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны, 2305 пациентов скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, врач Александр Мясников раскритиковал сообщения сторонников теорий заговора о «смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на выявление коронавирусной инфекции.