Доктор Мясников назвал бредом мифы о COVID и «смертельных инъекциях»

Врач Александр Мясников раскритиковал сообщения сторонников теорий заговора о «смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Ранее в Интернете появилась информация, что псевдополицейские и люди в белых халатах ходят по подъездам и делают прививки россиянам, которые их медленно убивают. Мясников назвал такую информацию ложью. Он также опроверг сведения, что заразившихся коронавирусом якобы продают на органы,
Полный бред. По квартирам никто не ходит. В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами, — приводит его слова оперативный штаб.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,2 млн человек, более 291 тысячи умерли, более 1,4 млн выздоровели.
На 13 мая в России выявлено 242 271 случаев коронавирусной инфекции (+ 10028 за последние сутки), 48 003 выздоровели (+4491 за последние сутки), скончались 2 212 пациентов (+96 за последние сутки).
Ранее эксперты Оксфордского института исследования журналистики выяснили, что главными распространителями мифов о COVID-19 являются знаменитости. В пример приводились актёр Вуди Харрельсон и певица Mia, которые в соцсетях размещали «безосновательные данные» о связи усиления симптомов болезни с излучениями от вышек 5G. В России эту теорию поддерживает телеведущая Виктория Боня.
12 мая NEWS.ru писал, что сторонники мифа о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек сетей 5G, начали нападать на людей. Преследованию с их стороны подвергаются работники британской телекоммуникационной компании Openreach.
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