Доктор Мясников назвал бредом мифы о COVID и «смертельных инъекциях»

https://static.news.ru/photo/b59216e6-94f3-11ea-ab78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач Александр Мясников раскритиковал сообщения сторонников теорий заговора о «смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Ранее в Интернете появилась информация, что псевдополицейские и люди в белых халатах ходят по подъездам и делают прививки россиянам, которые их медленно убивают. Мясников назвал такую информацию ложью. Он также опроверг сведения, что заразившихся коронавирусом якобы продают на органы, пишет «Газета.ру».

Полный бред. По квартирам никто не ходит. В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами, — приводит его слова оперативный штаб.​

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,2 млн человек, более 291 тысячи умерли, более 1,4 млн выздоровели.

На 13 мая в России выявлено 242 271 случаев коронавирусной инфекции (+ 10028 за последние сутки), 48 003 выздоровели (+4491 за последние сутки), скончались 2 212 пациентов (+96 за последние сутки).

Ранее эксперты Оксфордского института исследования журналистики выяснили, что главными распространителями мифов о COVID-19 являются знаменитости. В пример приводились актёр Вуди Харрельсон и певица Mia, которые в соцсетях размещали «безосновательные данные» о связи усиления симптомов болезни с излучениями от вышек 5G. В России эту теорию поддерживает телеведущая Виктория Боня.

12 мая NEWS.ru писал, что сторонники мифа о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек сетей 5G, начали нападать на людей. Преследованию с их стороны подвергаются работники британской телекоммуникационной компании Openreach.