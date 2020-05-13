В Москве выявили 4703 новых случая коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Елена Малышева показала в социальной сети Instagram, как правильно надевать и снимать перчатки для защиты от коронавируса.

Чтобы перчатки действительно защитили вас, надо уметь их носить, и самое главное, знать, как правильно их снять, — сообщила Елена Малышева. Телеведущая выложила несколько слайдов, изображающие, как использовать перчатки. Сначала...