В Москве выявили 4703 новых случая коронавируса

За последние сутки в Москве выявили 4703 заражённых коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем в предыдущие дни.
Так, накануне прирост новых заболевших составлял 5392, 11 мая — 6169, 10 числа — 5551.
За последние 24 часа болезнь унесла жизни 53 москвичей, выздоровели 1864 пациента. С начала эпидемии в столице выявлено 126 004 заражённых COVID-19.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека, писал NEWS.ru.
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