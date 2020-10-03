«Можно завидовать, но молча»: Доктор Мясников заступился за Малышеву

https://static.news.ru/photo/0b7662ea-066b-11eb-acae-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Телеведущий, главврач московской больницы № 71 имени Жадкевича Александр Мясников призвал прекратить негативные высказывания в адрес теледоктора Елены Малышевой и отметил, что дом и вид на жительство в США является её личным делом. Об этом медик написал в своём Telegram-канале.

Хватит негативно высказываться о Елене Малышевой. То вид на жительство в Америке раздражает, то без маски ходит, да и дом в той же Америке больше на дворец похож. Дом и вид на жительство — её личное дело, она все заработала с уплатой налогов и имеет право находиться с семьёй! Все декларировано и заявлено, можно завидовать, но молча! — возмутился Мясников.

Главврач также призвал прекратить травлю Малышевой из-за снимка, на котором телеведущая программы «Жить здорово!» предстала без медицинской маски. Он пояснил, что Елена Васильевна искренне переживает за здоровье россиян и ситуация с пандемией её глубоко беспокоит.

Меня поразил ее звонок мне, в котором она соглашаясь со мной во многих пунктах, настаивала на том, что мы должны быть бескомпромиссны в обсуждении всей ситуации с коронавирусом, карантинами, быть объективными не смотря на колебания политической конъюнктуры. Ну а что без маски.... Мы же не знаем где и когда сделана эта фотография. Закон есть закон и носить надо, — подчеркнул Мясников.

Он отметил, что несмотря на то, что маски лишь средства пассивной защиты, их носить их нужно обязательно. А высказывания про уважаемого доктора по этому поводу «говорят лишь о неадекватности авторов».

22 сентября Елену Малышеву уличили в нарушении масочного режима в общественном месте. Известного теледоктора засняли без маски в здании Курского вокзала Москвы. На входе ведущая надела перчатки, однако не стала надевать на лицо медицинскую маску.

До этого теледоктор заявила, что детям бесполезно носить медицинские маски для защиты от коронавируса. Об этом теледоктор написала подписчице, попросившей её оценить постановление властей Казахстана надевать маски на новорождённых детей. Глава казахстанского Минздрава Александр Цой пояснил, что ношение масок обязательно для всех возрастов. Малышева в ответ на это заявила, что данная мера может быть опасной для детей.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Елена Малышева посоветовала женщинам употреблять продукты, которые снижают риск рака груди.