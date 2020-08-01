Доктор Мясников рассказал, как храп может привести к диабету и импотенции

Доктор Александр Мясников рассказал об опасных последствиях храпа, который сопровождается апноэ (кратковременная остановка дыхания).
Медик в эфире телеканала «Россия 1»
Мясников разъяснил, что в такие моменты мягкое нёбо мужчины перекрывает дыхательные пути и ему не хватает воздуха. По словам медика, если храп сопровождается апноэ, то это настоящая болезнь, которая может спровоцировать ещё более тяжёлые патологии, включая ожирение, диабет, гипертонию и импотенцию.
Лечить это состояние можно с помощью аппарата СИПАП (CPAP, Сonstant Positive Airway Pressure), который организует искусственную вентиляцию лёгких в моменты перекрытия дыхательных путей. Устройство представляет собой маску, подключённую к компрессору, которую следует надевать во время сна.
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