Доктор Мясников объяснил, почему Навального лучше лечить в Германии

https://static.news.ru/photo/52a41b28-e3c8-11ea-b406-fa163e074e61_660.jpg Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Доставка политика Алексей Навального на лечение в клинику Германии могла бы стать плюсом в его лечении, так как у иностранных врачей не было бы такой психологической нагрузки. Так считает главный врач московской городской больницы № 71 имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

Лечащим Навального врачам приходится работать в тяжёлых психологических условиях, это может стать источником возможной неуверенности в приёме необходимых решений. Вне России с таким пациентом врачам работать проще, — написал он в своём паблике в Telegram.

Родные оппозиционера пытаются вывезти его в Германию на лечение. Оттуда за ним уже прилетел специально оборудованный самолёт из Германии. Однако сегодня омские врачи отказали в транспортировке, заявив, что она опасна для Навального. Однако по словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, немецкие врачи уже осмотрели пациента и пришли к выводу, что он транспортабелен и оборудование их самолёта позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин.

Ранее утром представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отравлен. Однако врачи диагноз не уточнили, сообщив лишь о нарушении обмена веществ из-за резкого падения сахара. Выводы омских медиков раскритиковала личный лечащий врач оппозиционера. Соратники и семья при этом считают, что Алексея отравили.

Навальному стало плохо через несколько минут после того, как самолёт рейса Томск — Москва поднялся в небо. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание.

Как писал NEWS.ru, ЕСПЧ в ближайшее время рассмотрит запрос о транспортировке Навального.