Доктор Мясников о коронавирусе в РФ: «Нас это самое, а мы крепчаем»

Телеврач и представитель государственного штаба по противодействию коронавирусу Александр Мясников заявил, что мировая пандемия COVID-19 и экономический кризис сделают россиян лишь сильнее.
По словам медика, возглавляющего одну из больниц Москвы, «если боишься, то обязательно заболеешь». Мясников выступил в эфире YouTube-шоу «Спасибо, доктор!».
Мы так привыкли. Знаете как говорят: «Нас это самое, а мы крепчаем». Так нас «это самое» сколько десятков лет, уже должны быть знаете какие крепкие, — отметил он.
Как писал NEWS.ru, число подтверждённых случаев COVID-19 среди жителей России превысило 145 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи только за минувшие сутки. Погибли более 1,35 тысячи заражённых.
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