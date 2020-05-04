Доктор Мясников о коронавирусе в РФ: «Нас это самое, а мы крепчаем»

https://static.news.ru/photo/15c60110-8e39-11ea-a2b9-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Телеврач и представитель государственного штаба по противодействию коронавирусу Александр Мясников заявил, что мировая пандемия COVID-19 и экономический кризис сделают россиян лишь сильнее.

По словам медика, возглавляющего одну из больниц Москвы, «если боишься, то обязательно заболеешь». Мясников выступил в эфире YouTube-шоу «Спасибо, доктор!».

Мы так привыкли. Знаете как говорят: «Нас это самое, а мы крепчаем». Так нас «это самое» сколько десятков лет, уже должны быть знаете какие крепкие, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, число подтверждённых случаев COVID-19 среди жителей России превысило 145 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи только за минувшие сутки. Погибли более 1,35 тысячи заражённых.