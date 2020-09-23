Доктор Мясников назвал 10 нераскрытых тайн коронавируса

https://static.news.ru/photo/4e333f66-fe52-11ea-819b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о десяти загадках коронавируса, которые до сих пор не удалось разгадать.

Так, по его словам, по-прежнему неизвестно, откуда вирус появился, как он передаётся и передаётся ли вирус бессимптомными носителями и детьми. Учёные выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 — это РНК-содержащий вирус животного происхождения, который впервые был передан человеку в китайском городе Ухань. Источником этого вируса стали летучие мыши, однако почему он получил способность передаваться от мышей к человеку, доподлинно неизвестно, пишет KP.RU.

Мясников также подчёркивает, что пока неясно, как лечить COVID-19 и кого тестировать. По его словам, реально работающих лекарств от коронавируса нет, но медики уже имеют некоторый опыт борьбы с этой болезнью. Разработаны протоколы лечения, известно, как чаще всего ведёт себя инфекция. Это даёт хорошие шансы победить болезнь. В то же время в ряде стран заявляют, что тестировать бессимптомных людей бессмысленно, поскольку велик риск получить ложноотрицательный результат.

Реально работающих лекарств нет. Точка! — написал он на своей странице в соцсети.

Кроме того, нерешённым остаётся вопрос эффективности вакцин и стойкости иммунитета после перенесённого заболевания.

Сейчас в России проходят испытания две отечественные вакцины, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, но пока ни у одной вакцины против коронавируса не была доказана эффективность.

Мясников также поднял такие вопросы, как модель распространения вируса по планете, пути предохранения и, главное, кому выгодно возведение коронавируса в ранг опасной и всё парализующей пандемии.

Как мы видим, карантины и блокады ничего не остановили. Это необходимая мера в острый период, остановить вирус она не может, но может сгладить пик и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной, — пишет врач.

Мясников добавил, что коронавирус абсолютно непредсказуем, он пришёл навсегда и займёт своё место в нескончаемом ряду «человеческих» вирусов. Теледоктор предположил, что повторный карантин без самой острой угрозы в России не введут, понимая все социальные последствия таких мер.

Ранее Александр Мясников оценил обнародованные данные, согласно которым переболевшие коронавирусом граждане могут быть заразны на протяжении 90 дней после выздоровления. Врач назвал это утверждение «страшилкой», писал NEWS.ru.