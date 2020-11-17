Доктор Мясников дал оценку мутации коронавируса в Сибири

https://static.news.ru/photo/22bb3a72-28d8-11eb-a799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Такое заявление было озвучено на фоне сообщений о выявленной в Сибири мутации коронавируса. По словам Мясникова, ещё в июле 2020 года была обнародована статья, в которой утверждалось, что вирус SARS-nCoV-2 отличается от первоначального «уханьского» штамма.

В своём Telegram-канале врач также обратил внимание на тот факт, что смертность от коронавируса не демонстрирует рост. Напротив, можно даже говорить о её снижении.

Хочу надеяться, что идёт закономерный процесс вырождения вируса в обычное ОРЗ, когда «выигрывая в скорости, проигрываешь в силе», — написал Мясников.

Некоторое время назад глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала об изменённом коронавирусе, который наблюдается в Сибири. Глава ведомства заверила, что существующие мутации почти не влияют на возбудитель.

В России, согласно последним данным, за минувшие сутки выявлено 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за время пандемии заболели свыше 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 1,4 млн. Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент.

Ранее NEWS.ru писал, что академик РАН и заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал данные о выявлении мутаций коронавируса в Сибирском регионе.

По словам эксперта, вирусы постоянно мутируют с различной скоростью, поэтому учёные регулярно анализируют информацию для подготовки подробной статистики по коронавирусу.