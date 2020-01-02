https://static.news.ru/photo/7adeeec4-2da7-11ea-91c4-fa163e074e61_660.jpg Роман Абрамович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье. Наряд позволяет рассмотреть все формы девушки.

Подписчики тут же оценили стремление девушки показать себя. Они наперебой делают Софье комплименты, называя её «ангелок», говоря о том, как ей идёт красный цвет. Поклонники 25-летней девушки не забывают, кто её папа, поэтому следуют вот такие комментарии:

Девушка в красном, помогите несчастным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал Forbes Russia составил рейтинг самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Первое место в нём занял совладелец «Норильского никеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.