Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье. Наряд позволяет рассмотреть все формы девушки.
Подписчики тут же оценили стремление девушки показать себя. Они наперебой делают Софье комплименты, называя её «ангелок», говоря о том, как ей идёт красный цвет. Поклонники 25-летней девушки не забывают, кто её папа, поэтому следуют вот такие комментарии:
Девушка в красном, помогите несчастным.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал Forbes Russia составил рейтинг самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Первое место в нём занял совладелец «Норильского никеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
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