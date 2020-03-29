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Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, рассказала, что в Сети распространяются фейки от её имени. Она опровергла эту информацию.

Девушка отметила, что не пользуется Telegram и Twitter, так как в этих сервисах недостаточно «достоверной инфы».

Я ни разу не комментировала ситуацию развернувшуюся вокруг дня рождения сестры [Игоря] Крутого и ни слова не говорила о своем отце, — написала она в Instagram.

Пескова пожелала людям быть добрее, так как от зла жизнь не становится лучше.

От того, что Вы пожелаете кому-то смерти, в Вашей жизни ничего хорошего не прибудет! — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что Елизавета Пескова обратилась в скорую. Девушка пожаловалась на головную боль, озноб, температуру и рвоту. Однако врачи отказались ехать на вызов и дали ей совет по телефону, узнав, что она не была в Италии или Китае.