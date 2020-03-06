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Московская бригада скорой помощи не приехала к дочке пресс-секретаря России Дмитрия Пескова. Елизавета Пескова обратилась позвонила в скорую. Девушка пожаловалась на головную боль, озноб, температуру и рвоту. Однако врачи отказались ехать на вызов и дали ей совет по телефону, узнав, что она не была в Италии или Китае.

Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый, — написала Пескова в Instagram.

По её словам, визит платной скорой помощи стоит от 4 тысяч рублей. Для некоторых эта сумма может оказаться непосильной. При этом подобные услуги не гарантируют, что попадётся квалифицированный специалист.

Ранее она заявила, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Так она ответила на просьбу сравнить московские митинги лета 2019 года и выступления в Париже «жёлтых жилетов». Пескова считает, что их сравнивать нельзя. Среди отличий она назвала то, что у французов требования были «экономическими». Кроме того, у протестующих в Париже нет плана и «схемы действий», писал NEWS.ru.