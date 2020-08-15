16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Дочь Пескова показала доказательства смерти Гитлера из секретного архива

14:08, 15 августа 2020 16
Елизавета Пескова Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия, решила опровергнуть слухи о том, что фюрер Германии Адольф Гитлер не умер в 1945 году. Для этого она осмотрела его останки.

Она рассказала, что вместе с другом Пьером Малиновским обратилась в архив ФСБ с просьбой показать документы и артефакт, подтверждающие смерть Гитлера. Им разрешили посетить архив — «одно из самых интересных и секретных зданий в стране».

Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году. Точнее, его вряд ли можно назвать человеком, — написала Пескова в Instagram.

Она опубликовала фотографии коробки из-под табака, в которой содержатся останки фюрера и его жены Евы Браун.

Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом господином Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ, — отметила она.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ°Ðº Ð½Ð¸ ÑÑÑÐ°Ð½Ð½Ð¾, Ð²Ð¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ, Ð² ÑÐ¾Ð¼ ÑÐ¸ÑÐ»Ðµ Ð¸ Ð²Ð¾ Ð¤ÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð¸, Ð´Ð¾ ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ð²ÑÑÑÐµÑÐ°ÐµÑÑÑ Ð¿ÑÐµÐ²Ð´Ð¾Ð¸ÑÑÐ¾ÑÐ¸ÐºÐ¸, Ð¾ÑÐ¿Ð°ÑÐ¸Ð²Ð°ÑÑÐ¸Ðµ ÑÐ°ÐºÑ ÑÐ¼ÐµÑÑÐ¸ ÑÐ°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, ÐºÐ°Ðº ÐÐ´Ð¾Ð»ÑÑ ÐÐ¸ÑÐ»ÐµÑ Ð² 1945 Ð³Ð¾Ð´Ñ. Ð¢Ð¾ÑÐ½ÐµÐµ, ÐµÐ³Ð¾ Ð²ÑÑÐ´ Ð»Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°ÑÑ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼. ÐÐ¾Ð¸ Ð´ÑÑÐ³ Ð¸ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð° ÐÑÐµÑ ÐÐ°Ð»Ð¸Ð½Ð¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¸, Ð¶Ð¸Ð²ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¸ÑÑÐ¾ÑÐ¸ÐµÐ¸, Ð´Ð°Ð²Ð½Ð¾ ÑÐ¾ÑÐµÐ» Ð² ÑÑÐ¾Ð¼ ÑÐ°Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÑÑÑ. ÐÐ½ Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ¸Ð»ÑÑ Ð² Ð°ÑÑÐ¸Ð² Ð¤Ð¡Ð Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ±Ð¾Ð¸ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°ÑÑ ÐµÐ¼Ñ ÑÐ¾Ð¾ÑÐ²ÐµÑÑÑÐ²ÑÑÑÐ¸Ðµ Ð´Ð¾ÐºÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð¸ Ð°ÑÑÐµÑÐ°ÐºÑ. ÐÐµ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÐ¸ÑÐµ - ÐµÐ¼Ñ ÑÐ°Ð·ÑÐµÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐµÑÐ¸ÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸Ð· ÑÐ°Ð¼ÑÑ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑÐ½ÑÑ Ð¸ ÑÐµÐºÑÐµÑÐ½ÑÑ Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð² ÑÑÑÐ°Ð½Ðµ. ÐÐ»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÑ ÑÐ¸Ð½Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ñ ÐÐÐ, Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð² 2018 Ð³Ð¾Ð´Ñ ÑÑÐ°Ð½ÑÑÐ·ÑÐºÐ¸Ð¼ Ð°Ð½ÑÑÐ¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð¼ Ð³-Ð½Ð¾Ð¼ Ð¨Ð°ÑÐ»ÑÐµ, Ð¼Ñ ÑÐ¼Ð¾Ð³Ð»Ð¸ ÑÐ´Ð¾ÑÑÐ¾Ð²ÐµÑÐ¸ÑÑÑÑ Ð² ÑÐ¾Ð¼, ÑÑÐ¾ Ð¾ÑÑÐ°Ð½ÐºÐ¸ ÐÐ¸ÑÐ»ÐµÑÐ° Ð¸ ÐÐ²Ñ ÐÑÐ°ÑÐ½ Ð½Ð°ÑÐ¾Ð´ÑÑÑÑ Ð² ÑÐµÐºÑÐµÑÐ½ÑÑ Ð°ÑÑÐ¸Ð²Ð°Ñ Ð¤Ð¡Ð.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут запретить ношение изображений Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео