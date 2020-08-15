Дочь Пескова показала доказательства смерти Гитлера из секретного архива

https://static.news.ru/photo/2f1e1012-dee8-11ea-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия, решила опровергнуть слухи о том, что фюрер Германии Адольф Гитлер не умер в 1945 году. Для этого она осмотрела его останки.

Она рассказала, что вместе с другом Пьером Малиновским обратилась в архив ФСБ с просьбой показать документы и артефакт, подтверждающие смерть Гитлера. Им разрешили посетить архив — «одно из самых интересных и секретных зданий в стране».

Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году. Точнее, его вряд ли можно назвать человеком, — написала Пескова в Instagram.

Она опубликовала фотографии коробки из-под табака, в которой содержатся останки фюрера и его жены Евы Браун.

Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом господином Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ, — отметила она.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут запретить ношение изображений Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время.