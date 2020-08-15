Дочь Пескова показала доказательства смерти Гитлера из секретного архива

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия, решила опровергнуть слухи о том, что фюрер Германии Адольф Гитлер не умер в 1945 году. Для этого она осмотрела его останки.
Она рассказала, что вместе с другом Пьером Малиновским обратилась в архив ФСБ с просьбой показать документы и артефакт, подтверждающие смерть Гитлера. Им разрешили посетить архив — «одно из самых интересных и секретных зданий в стране».
Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году. Точнее, его вряд ли можно назвать человеком, — написала Пескова в Instagram.
Она опубликовала фотографии коробки из-под табака, в которой содержатся останки фюрера и его жены Евы Браун.
Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом господином Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ, — отметила она.