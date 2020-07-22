Госдума намерена запретить изображения Гитлера на одежде

https://static.news.ru/photo/a4135030-cb38-11ea-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Адольф Гитлер Фото: Scherl/Global Look Press

В России могут запретить ношение изображений Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

Об этом сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. По её словам, присутствие на одежде подобных изображений должно караться так же серьёзно, как и ношение на груди нацистской свастики. Она отметила, что в российской столице встречаются «некоторые личности», производящие одежду с изображениями лидеров Третьего рейха, что, по её мнению, является агитацией и пропагандой, передаёт РИА Новости.

На удивление, я вдруг поняла, что ни одним законом в нашей стране не регламентируется подобная агитация и пропаганда, – заявила Ямпольская на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший мэр Архангельска и бизнесмен Александр Донской развернул плакат с изображением Адольфа Гитлера в центре российской столицы 23 июня. Всем прохожим он предлагал сделать с картиной всё, что им захочется. Видеозапись своей акции, которую он назвал «перформансом», Донской опубликовал в Instagram.