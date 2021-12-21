Дочь Мизулиной удалила из Instagram все посты с люксовой одеждой

Глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина убрала свои фотографии в дорогой одежде с главной страницы в Instagram. Дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной убрала все снимки в раздел «Фото». Многие пользователи отметили, что она таким образом пытается избежать критики в свой адрес. Об этом сообщает Telegram-канал «Небожена».

Впервые на стоимость одежды Мизулиной обратили внимание после её призывов начать проверку в отношении рэп-исполнителя Моргенштерна, так как, по её мнению, певец занимается пропагандой наркотиков. Стоимость отдельных нарядов составляет десятки тысяч рублей. Так, Мизулину можно заметить в туфлях Alexander McQueen за 77 тысяч рублей, в платье Self-Portrait за 42 тысячи рублей, а также с сумкой Bottega за 156 тысяч рублей.

Ранее Екатерина Мизулина в беседе с NEWS.ru ответила на вопрос, при каких условиях рэпера Алишера Моргенштерна пригласят работать в правительстве России. Она отметила, что в первую очередь необходимо дождаться доследственных проверок СК РФ в отношении музыканта по ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» и ст. 230 «Склонение к употреблению наркотиков».

Она считает, что Моргенштерн — это проект Запада, исполнитель поёт по методичке. По её мнению, артист, как и ряд других исполнителей и блогеров, получает средства из-за рубежа и «файл» с темами для своих будущих песен, а затем начинает продвигать идеи насилия и наркотиков в общество.