Мизулина назвала условие работы Моргенштерна в правительстве России

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в беседе с NEWS.ru ответила на вопрос, при каких условиях рэпера Алишера Моргенштерна пригласят работать в правительстве России. Она отметила, что в первую очередь необходимо дождаться доследственных проверок СК РФ в отношении музыканта по ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» и ст. 230 «Склонение к употреблению наркотиков».

Я думаю, что для начала нужно дождаться результатов двух доследственных проверок, которые идут в отношении этого исполнителя (Моргенштерна. — NEWS.ru). Надо дождаться выводов СК, процессуального решения, а потом обсуждать всё остальное. <...> У нас нет никаких к нему лично претензий, как и к любому другому. Это работа, которой мы занимаемся постоянно. Вопрос простой — есть закон, его не надо нарушать. Если он нарушен, значит могут быть последствия, — подчеркнула Мизулина.

Накануне руководитель ЛБИ заявила, что Моргенштерн — это проект Запада, который поёт по методичке. По её мнению, артист пропагандирует наркотики на деньги иностранных организаций. По её мнению, певец, как и ряд других исполнителей и блогеров, получает средства из-за рубежа и «файл» с темами для своих будущих песен, а затем начинает продвигать идеи насилия и наркотиков в общество.

29 ноября СМИ сообщили о бегстве рэпера из России после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». СК РФ намерен провести очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год. Исполнителя уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family.

Ранее Моргенштерн опубликовал клип «Домой», в котором ответил на обвинения Бастрыкина в торговле наркотиками в соцсетях. Музыкант заявил, что торгует лишь своим лицом и пока не собирается лететь домой, где ему «холодно». За 10 часов видео набрало больше 1,6 млн просмотров и возглавило тренды YouTube.