Дочь банкира подаст в суд на Mash за новость об участии в голой фотосессии

https://static.news.ru/photo/9bb9e2aa-960d-11eb-b8a5-96000091f725_660.jpg Фото: alisha_voronina/vk.com

Алина Воронина, дочь российского миллионера Максима Воронина, планирует обратиться в суд в связи с публикацией издания Mash, в которой говорилось, что она принимала участие в фотосессии в стиле ню на балконе одного из отелей в Дубае. Она заявила, что эти сведения не соответствуют действительности.

Девушка пообещала обратиться в прокуратуру с заявлением, где потребует возбудить уголовное дело по статье о клевете. Такое решение она приняла после консультации с юристом.

Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо. В Дубае последний раз была 2010 году в сопровождении родителей, — рассказала она журналистам «Подъёма».

Воронина добавила, что ждёт от издания опровержения.

Накануне полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Позднее Mash сообщил, что одной из девушек оказалась дочь российского банкира.

Среди арестованных в Дубае туристок, танцевавших голышом на балконе, были россиянки. Они приехали в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы сфотографироваться в стиле ню для сайта любителей «клубнички». Заказчиком откровенной фотосессии стал израильский интернет-портал для посетителей в категории 18+, который, в свою очередь, является филиалом американского сайта.

Сейчас посольство РФ в Эмиратах пытается разобраться в произошедшем и узнать о дальнейшей судьбе соотечественников. Обеспокоенные родственники задержанных россиян уже обратились в консульство, писал NEWS.ru.