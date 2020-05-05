Дочь богатейшего ректора России выиграла суд против РФ в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/aa8d0b22-8ef7-11ea-af02-fa163e074e61_660.jpg Ольга Литвиненко Фото: olga/twitter.com

Европейский суд по правам человека принял решение о выплате компенсации в размере €2390 Ольге Литвиненко. Она является дочерью Владимира Литвиненко, ректора Петербургского горного института, который неоднократно признавался богатейшим руководителем вуза в стране.

Дело началось в 2011 году, когда женщина, поссорившись с отцом, уехала за границу со своим сыном. Она не предупредила семью, и родственники сообщили в полицию о её исчезновении.

В результате силовики возбудили дело о незаконном лишении свободы и настаивали, что потерпевшую насильно удерживают неизвестные. Защита пыталась доказать неверность этих выводов, женщина направляла следователю письмо со всеми подтверждающими документами.

В результате суд постановил изъять собственность Литвиненко: три квартиры, гараж и участок земли. Кроме того, арестовали её банковские счета, на которые приходила арендная плата.

Суд России отклонил все сообщения о том, что женщина добровольно уехала за рубеж и её никто не похищал. В ЕСПЧ посчитали, что этих нарушений достаточно для удовлетворения запроса о выплате морального вреда, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия занимает 18-е место среди стран Совета Европы по числу жалоб в ЕСПЧ. В 2019 году на РФ поступило 240 жалоб. В 2018-м их количество составляло 281.