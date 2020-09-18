Добровинский прокомментировал лишение Пашаева адвокатского статуса

https://static.news.ru/photo/6465ba34-f9d9-11ea-997d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский заявил, что будет скучать по своему коллеге Эльману Пашаеву,

Ранее Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката. В Федеральной палате адвокатов подтвердили эту информацию.

Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это неэтично, — заявил Добровинский в интервью телеканалу «360».

При этом он объяснил, почему его оппонент потерял статус адвоката.

Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова, — подытожил юрист.

В Министерстве юстиции посчитали, что поведение Александра Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. Он решил отказаться от общения со СМИ во время работы над обжалованием приговора актёру.