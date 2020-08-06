Добровинский предложил адвокату Ефремова «воду с ядом»

https://static.news.ru/photo/7d37160e-d7db-11ea-8a6c-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, предложил адвокату артиста Эльману Пашаеву «воду с ядом».

Пашаев перед заседание попросил стакан воды. Добровинский в ответ предложил ему свою бутылку с водой.

Возьмите мою. Правда, она с ядом, — предложил юрист.

Пашаев не испугался и отпил, передаёт РИА Новости.

Актёр устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, как установила экспертиза, также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Артиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии. 30 июля Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

Ранее, выступая на заседании, подсудимый заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит», включая то, как проходило медосвидетельствование после аварии. Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, заявил в суде, что сразу после случившегося Ефремов говорил ему, что именно он был за рулём.

В свою очередь адвокат семьи погибшего Александр Добровинский сообщил, что располагает записью, на которой видно, что именно Ефремов выходил из машины со стороны водительского кресла. Он обещал показать эти кадры в эфире одного из федеральных каналов, писал NEWS.ru.