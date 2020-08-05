Добровинский опубликует видео, как Ефремов выходит из машины после аварии

https://static.news.ru/photo/df4faaa8-d7d7-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, заявил, что располагает видеозаписью, на которой видно, как артист выходит из водительской двери после аварии.

Добровинский сегодня собирается опубликовать в СМИ видео, на котором видно, как актёр выходит из машины после аварии, — сообщает Telegram-канал «360».

Кроме того, Добровинский привлёк к делу ещё одного адвоката — бывшую партнёршу защитника Ефремова Эльмана Пашаева. Как он сказал, ему понравился «психологический момент воздействия» на адвоката артиста.

Как писал NEWS.ru, ранее Добровинский заявил, что дело Ефремова суд будет рассматривать месяц — полтора. По словам адвоката, материалов набралось на пять томов плюс семь часов видеозаписей. Заседания будут идти ежедневно.

Актёр устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, как установила экспертиза, также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Артиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии. 30 июля Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.