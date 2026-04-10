ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана

В рамках программы ДоброFON компании FONBET направят свыше 5 млн рублей пострадавшим от наводнения жителям Дагестана. Акции в их поддержку провели 8 апреля на матчах FONBET Кубка России по футболу «Динамо» — «Краснодар» и «Зенит» — «Спартак».

Акция «Доброматч» в Санкт-Петербурге позволила собрать более половины от общего объема средств. Пожертвования в Российский Красный Крест формировались за каждое участие в активностях на стенде ДоброFON, расположенном в фойе «Газпром Арены».

Помимо этого, во время финального матча Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» представителям Российского Красного Креста вручили чек на 2,5 млн рублей. Акция «Доброматч» будет продолжена в ответной игре «Краснодар» — «Динамо».

Ранее представители программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений» посетили ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Подопечным передали новую медицинскую мебель и оборудование на общую сумму 1,8 млн рублей.