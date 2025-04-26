Добавила виноград и балдею от вкуса! Быстрый салат с курицей для похудения!

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Готовим салат с куриным филе, виноградом и сельдереем! Этот свежий салат сочетает в себе нежность курицы, сладость винограда и пикантную хрусткость сельдерея, создавая идеальный баланс вкусов. Идеально подходит для легкого ужина или полезного перекуса.

Начните с приготовления куриного филе: обжарьте или запеките 300 г филе с оливковым маслом, солью и прованскими травами до золотистой корочки, затем нарежьте кубиками. Красный виноград разрежьте пополам — он добавит сочные сладкие нотки. Стебли сельдерея нашинкуйте тонкими ломтиками для приятного хруста.

Для заправки смешайте натуральный йогурт с дижонской горчицей, лимонным соком и щепоткой меда. Аккуратно соедините все ингредиенты в салатнице, добавьте горсть грецких орехов для текстуры и посыпьте рубленой зеленью.

Дайте салату настояться 15 минут перед подачей — так вкусы лучше раскроются. Это блюдо порадует не только вкусом, но и пользой: белок, витамины и минимум калорий.

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