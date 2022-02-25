ДНР сообщила об обстреле специализированного дома ребёнка в Донецке

Специализированный дом ребёнка в Донецке получил повреждения в ходе обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается на сайте представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Информация о пострадавших не поступала.

В результате обстрелов со стороны ВФУ города Донецк зафиксированы повреждения по адресам <...> ул. Засядько, 10а, Городской специализированный дом ребёнка — зафиксирована воронка на территории учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации города Горловка в Донецкой Народной Республике Иван Приходько заявил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны украинских военных. По его словам, женщина 1976 года рождения скончалась от осколочного ранения грудной клетки. Уточняется, что пострадавшая умерла ещё до приезда скорой помощи, спасти её не удалось. Обстрел произошёл по адресу: улица Будённого, 67.

Впоследствии мэр Горловки также сообщил, что в результате обстрела ВСУ один из снарядов попал в здание местной школы. Из-за этого погибли два педагога. О жертвах и пострадавших среди детей не сообщается.