Для электросамокатов в России могут ввести новые требования «Известия»: Минпромторг разрабатывает обязательную сертификацию электросамокатов

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Российское Министерство промышленности и торговли разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов. По мнению авторов инициативы, это позволит производить качественную технику и обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо МВД депутату Госдумы Александру Якубовскому.

В письме говорится, что для формирования перечня обязательных требований для сертификации следует ввести такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светотехники и светоотражателей, площадки для крепления индивидуального номера.

По словам Якубовского, сертификация даст возможность привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима.

Как рассказала изданию советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова, обязательную сертификацию проходят товары, несущие в себе угрозу жизни и здоровью потребителей, а также представляющие риски для имущества или природы.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети, заявил, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности необходимо снабдить государственными номерными знаками по аналогии с автомобилями. По его мнению, только после этого можно будет говорить о штрафах и создании системы фиксации нарушений ПДД таким транспортом.