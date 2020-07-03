Длительный парад планет начался 4 июля

https://static.news.ru/photo/c6cd04d8-bd7b-11ea-9dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Земли спустя 20 лет смогут снова наблюдать, как планеты с 4 июля сгруппируются по одну сторону от Солнца. Парад планет продлится до середины августа.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что просто выйти на балкон и заметить такую интересную конфигурацию небесных тел не получится. Хотя уже с 4 июля ночью можно будет невооружённым глазом увидеть Юпитер и Сатурн (с полуночи), с двух часов ночи — Марс, а также Венеру по утрам. Меркурий появится лишь с 22 июля, поскольку в данный момент его засвечивает Солнце. Уран и Нептун в принципе не видны невооружённым глазом, сообщает РИА Новости.

Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живём? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет, — объяснила Рублева.

Она добавила, что наукой парад планет давно изучен и не представляет для учёных никакого интереса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что парад планет вызвал массу опасений среди людей, верящих в астрологию. В соцсетях появилась информация, что это уникальное явление может стать предвестником катастроф или происшествий. По мнению астролога Высшей школы классической астрологии Александра Астрогора, то, что мы увидим, — это, скорее, малый парад: в одном секторе будут три планеты и Луна.