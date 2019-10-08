https://static.news.ru/photo/06547bac-e9bc-11e9-b134-fa163e074e61_660.jpg Александр Калашников Фото: Пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю

Директором ФСИН стал Александр Калашников. Биография нового руководителя на сайте ведомства пока отсутствует. Опубликована лишь информация о его назначении.

До этого чиновник возглавлял управления Федеральной службы безопасности по Республике Коми и Краснодарскому краю. Кроме того, он служил в контрразведке, пишет РИА Новости .

Предыдущего руководителя ФСИН — Геннадия Корниенко — своим указом уволил президент России Владимир Путин. Корниенко покинул своё кресло в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.

Ранее News.ru писал о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому российские полицейские смогут служить на пять лет дольше. В документе сказано, что срок службы полковников полиции, внутренней службы и юстиции увеличивается до 60 лет, для генерал-майоров — до 65 лет.