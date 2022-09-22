Директор ЦИФРРА рассказал, когда в России закончится импортный алкоголь Директор ЦИФРРА Дробиз: импортный алкоголь может закончиться в России до Нового года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году могут полностью прекратиться поставки в Россию западного алкоголя по прямому импорту, рассказал «Радио 1» директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, зарубежное спиртное может закончиться в стране уже к Новому году.

Подозреваю, что в 2023 году мы перестанем получать по прямому импорту алкогольную продукцию из Европы и США <...> Вся надежда будет, наверное, на «серый импорт». Сокращение импорта началось уже в марте, и это совершенно естественный процесс. Но при том, что падает объём импорта, растут объёмы продаж и производства <...> Она (продукция — прим. NEWS.ru) реально должна закончиться до нового года, — сказал Дробиз.

Он добавил, что импортный алкоголь потребляли в основном представители высшего и среднего класса. При этом богатые, вероятно, уже запаслись санкционным алкоголем, а люди со средним достатком без проблем смогут заместить его отечественной продукцией, считает Дробиз.

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ранее заявил, что включение алкогольной продукции в перечень разрешённых к параллельному импорту в России товаров — «полная глупость». По его мнению, такая инициатива неуместна в условиях дефицита других товаров, а Минпромторгу следует акцентировать свое внимание на том, чтобы привести к показателям начала 2022 года уровень цен на жизненно необходимые товары, а алкоголь к ним не относится.