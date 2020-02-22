https://static.news.ru/photo/916f3eb6-5541-11ea-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Два первых секретаря посольства России в КНР Константин Невежкин и Максим Цыганков решили добровольно отправиться в охваченный эпидемией нового коронавируса китайский город Ухань в провинции Хубэй. Представители дипмиссии призвали соотечественников не расстраиваться из-за ограничений, не паниковать и провести это время с пользой.

Дипломаты поехали в Ухань, чтобы помочь организовать эвакуацию россиян, а после провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине, передаёт РИА Новости. Как отметили добровольцы, для дипломатов работа никогда не останавливается, и они «провели карантин плодотворно». Пока Невежкин и Цыганков были изолированы в Пекине, они начали разрабатывать определенные рекомендации для департамента ситуационно-кризисного центра и для департамента безопасности.

Как рассказал Максим Цыганков, они общались с россиянами, которых эвакуировали в Тюмень. Они на связи до сих пор и люди часто присылают им благодарности. Особенно приятно, уточнил дипломат, получать трогательные письма от родителей.

Их поддерживали мы, они поддерживали нас. Мы узнавали, как их здоровье, как ощущения, в большинстве люди были довольны, те, кто не был доволен, с нами не разговаривали, — сказал Цыганков.

Он также посоветовал всем, кто вынужденно попал в изоляцию из-за коронавируса «соблюдать карантин». Для этого необходимо соблюдать правила гигиены, носить маску, правильно питаться, принимать витамин С и противовирусные лекарства.

В свою очередь Константин Невежкин отметил, что «в плане психологического здоровья это абсолютно не тот срок, за который можно взгрустнуть».

Можно и творчеством заняться, это чтение книг, просмотр некоторых кинофильмов. Я, например, посмотрел пару-тройку фильмов, которые давно хотел, но не было времени. В конце концов можно просто общаться со своими друзьями и родственниками, не думаю, что это как-то сильно должно усложнить жизнь, — считает секретарь посольства РФ в КНР.

Невежкин также призвал соотечественников не зацикливаться на ситуации «и не строить трагедию».

Как стало известно позднее, эвакуированные из провинции Хубэй в Тюмень 144 гражданина РФ, Украины и стран ЕАЭС оказались здоровы. Их забрали из Ухани два самолёта ВКС РФ и доставили в тюменский лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель». В изоляции они провели две недели и уже разъезжаются по домам.

Как писал NEWS.ru, 22 февраля число инфицированных COVID-2019 достигло 77 661 человек, исключая заражённых новым типом коронавируса в материковом Китае, — 1479 человек.