Диплом звёздного косметолога и блогера-миллионника оказался подделкой

https://static.news.ru/photo/5acc6c74-f9a3-11ea-97ef-fa163e074e61_660.jpg Аида Гаджиева Фото: instagram.com/aidacosm

Популярная среди селебрити косметолог Аида Гаджиева три года работала в Москве по поддельному диплому Дагестанской государственной медицинской академии Махачкалы. Это выяснила прокуратура.

Как сообщает Пятый канал, Хамовническая прокуратура ведёт расследование инцидента. Ректор вуза подтвердил правоохранительным органам, что Гаджиева там не училась. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Отмечается, что причиной обращения в прокуратуру стали сомнения руководства компании, на которую трудилась Гаджиева, в её компетентности, несмотря на имеющийся диплом по специальности «лечебное дело». Сейчас лжекосметолога уволили.

Кроме того, косметолог-самозванка известна как блогер, на которую подписан миллион человек. Её клиентками были телеведущая Виктория Боня, участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, а также певица Юлианна Караулова.

Как ранее писал NEWS.ru, в июне 2019 года Савёловский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима Наталью Коростелёву, которая выдавала себя за косметолога и оказывала платные медицинские услуги, не имея необходимого образования.

От действий Коростелёвой пострадали 19 человек. Они получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы.