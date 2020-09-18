Диплом звёздного косметолога и блогера-миллионника оказался подделкой

Популярная среди селебрити косметолог Аида Гаджиева три года работала в Москве по поддельному диплому Дагестанской государственной медицинской академии Махачкалы. Это выяснила прокуратура.
Как
Отмечается, что причиной обращения в прокуратуру стали сомнения руководства компании, на которую трудилась Гаджиева, в её компетентности, несмотря на имеющийся диплом по специальности «лечебное дело». Сейчас лжекосметолога уволили.
Кроме того, косметолог-самозванка известна как блогер, на которую подписан миллион человек. Её клиентками были телеведущая Виктория Боня, участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, а также певица Юлианна Караулова.
Как ранее писал NEWS.ru, в июне 2019 года Савёловский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима Наталью Коростелёву, которая выдавала себя за косметолога и оказывала платные медицинские услуги, не имея необходимого образования.
От действий Коростелёвой пострадали 19 человек. Они получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы.
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